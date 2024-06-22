الثانوية العامة 2024.. ضبط طالبة بالشرقية حاولت الغش الإلكتروني خلال امتحان العربي

كشف شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم ضبط طالبة بلجنة بمحافظة الشرقية قامت بمحاولة الغش الإلكتروني خلال امتحان مادة اللغة العربية باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة الامتحانية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم ضبط الطالبة على الفور خلال قيامها بالغش الإلكتروني وتصوير ورقة الامتحان وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية أيضا حيال المسئولين عن التفتيش على بوابة اللجنة المذكورة وأيضاً الملاحظين داخل اللجنة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة عامة، امتحان اللغة العربية ، لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ 434 ألف و574 طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) 102 ألف و827 طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم 207 ألاف و685 طالبا وطالبة.