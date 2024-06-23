الأهلي يبدأ استعداداته لـ«القمة».. وارتفاع أسهم وسام أبو على فى المشاركة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس السبت، تحضيراته لمباراة الزمالك، والتي من المُقرر أن تُقام الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ضمن تحضيراته لمواصلة حصد أكبر عدد من النقاط في مشواره بالمسابقة من أجل استعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها بيراميدز في الوقت الحالي.

وتُعد مباراة الأهلي والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقي.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على وضع برنامج التحضير لمباراة قمة الكرة المصرية من أجل تجهيز لاعبيه فنيًا وبدنيًا لقمة الدوري، حيث سيناقش معاونيه في البرنامج المحدد ضمن التحضير لمواجهة الزمالك من أجل تحضير لاعبيه فنيًا وذهنيًا ونفسيًا قبل قمة الدوري، من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

ويقوم «كولر» بمشاهدة مقاطع فيديو لمباريات الزمالك الأخيرة في الدوري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الأبيض، وأبرز العناصر المؤثرة في صفوفه، وأسلوبه في وضعية الدفاع وفي تحضير اللعب وبناء الهجمة من الأسفل، وموقفه عند قطع الكرة من لاعبيه والمساحات الموجودة في خطه الخلفي.

ويركز «كولر» على وضع الخطة المناسبة من أجل تخطي الزمالك وتحقيق الفوز والتمسك بأمل المنافسة على حصد لقب الدوري المصري المتوج به فريقه في النسخة الأخيرة.

في سياق متصل، يقترب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، من دخول قائمة مباراة القمة ضد الزمالك، بعدما انتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي قبل مباراة فريقه الأخيرة ضد الداخلية، حيث غاب عن المشاركة في المباريات الماضية بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم في أول مشاركة رفقة منتخب فلسطين أمام لبنان.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي ضم «أبو علي» لقائمة مباراة القمة، للاستعانة به في أي وقت أثناء سير المباراة بعد تقييم حالته الطبية بشكل كبير ليلة لقاء القمة، سواء بالمشاركة في المباراة أو تأجيل الدفع به لحين الاطمئنان على حالته، لاسيما وأن الإصابة غير مُقلقة وحالة اللاعب مُطمئنة، وهو ما يجعل فرصه في المشاركة بالقمة قائمة.

ورفض «كولر» تدعيم ثلاثة مراكز خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة، وناقش مع مسئولى الأهلي خلال الفترة الأخيرة رؤيته للمراكز التي تحتاج صفقات خلال الموسم المقبل، وأكد أن مراكز حراسة المرمى وخط الوسط والظهير الأيمن لا تحتاج صفقات جديدة فى الموسم المقبل، لأن الفريق يضم عناصر جيدة فى هذه المراكز، فالفريق يضم الثنائى المُتميز محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومعهما حمزة علاء ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى.

كما يضم أكرم توفيق ومحمد هاني وعمر كمال عبدالواحد، في مركز الظهير الأيمن، ومعهم كريم فؤاد، الذي يستطيع اللعب في هذا المركز، وفي خط الوسط يتواجد أكثر من لاعب، أبرزهم عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وكريم وليد «نيدفيد» وأحمد نبيل «كوكا».

وقال مصدر في النادي الأهلي، إن «كولر» لا ينوي تدعيم المراكز السابقة إلا إذا حدثت مُتغيرات مثل رحيل لاعبين من هذه المراكز أو تعرض بعضهم لإصابات طويلة، موضحًا أن السويسري طلب تدعيم مراكز الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية، وكذلك مركز الظهير الأيسر والجناح والهجوم، وهو ما تحاول إدارة القلعة الحمراء تنفيذه خلال الفترة الحالية من خلال التفاوض مع لاعبين مصريين وأجانب.

وشدد المصدر على أن هناك تفاهما بين الإدارة وكولر بشأن صفقات الأهلي في صيف 2024 من أجل تدعيم الفريق بالصفقات القوية التي يحتاجها في الموسم المقبل لاستمرار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.