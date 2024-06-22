رئيس مدينة المنيا يتابع حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل

تابع عامر طه رئيس مدينة المنيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت اعمال النظافة والتجميل وقص وتهذيب الأشجار التى تتم بكورنيش النيل والتى تهدف إلى الحفاظ على كورنيش النيل والذى يمثل أحد المكتسبات التي تميز المنيا عن محافظات الجمهورية والذى تم تطويره ورفع كفاءته فى الفترة الماضية ومتنفسا مجانيا للمواطنين بالمنيا.

جاء ذلك تحت إشراف د عبد الظاهر حسن نائب رئيس مدينة المنيا، علوة السريع مدير كورنيش شمال، خالد خليل مدير الكورنيش وسط.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية وتكثيف الجهود المبذولة في قطاع النظافة وإنارة الطرق للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

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