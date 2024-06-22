للمرة الثانية.. رفض إسقاط تهمة القتل عن الممثل أليك بالدوين

رفض قاضِ في نيو مكسيكو أمس الجمعة، المحاولة الثانية للممثل الأمريكي أليك بالدوين، لإسقاط لائحة اتهام القتل غير العمد، معتبرًا أن الأمر يجب أن يكون متروكًا لهيئة المحلفين لتقرير ما إذا كان تهوره قد أدى إلى وفاة المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

ومن المقرر أن يواجه بالدوين محاكمة في مدينة "سانتا في" تبدأ في 9 يوليو المقبل، وهو متهم بتوجيه مسدس كولت 45 نحو المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وضغط الزناد أثناء تصوير فيلم الغرب الأمريكي "Rust".

ووفق موقع “فارايتي”، قال محامي بالدوين، جون باش، يوم الجمعة، إن الظروف الفريدة للقضية لا ترقى إلى مستوى الإهمال المطلوب لتوجيه تهمة القتل غير العمد.

وأضاف باش، إن بالدوين لم يكن على علم بالخطر الذي تشكله البندقية، التي كانت تحتوي في الواقع على طلقة حية. وأوضح: “ما زعموه هنا ليس جريمة، إذا لم يكن يعلم بالخطر الكبير المتمثل في احتواء الذخيرة الحية، فلا يمكن أن يكون مذنباً".

ووقع الحادث المؤسف في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم "Rust"، حيث أطلق النجم أليك بلدوين النار من مسدس، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.