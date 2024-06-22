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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. وكيل تعليم دمياط يشدد على تفعيل كاميرات المراقبة

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط
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تفقد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، امتحانات الثانوية العامة في دمياط وسط درجة الإستعداد العالية ومتابعة فتح كافة اللجان في موعدها ودخول الطلبة دون شكاوى.

كما شدد وكيل الوزارة على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات.

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية التربية والتعليم عملت على قدم وساق طوال فترة أجازة عيد الأضحى لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا لطلاب، وجميع المشاركين في أعمال الإمتحانات.

كما تأكد من منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية ( موبايل - سماعات - ساعات سمارت ) وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية. 
حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع
- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.
- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية: 
- 22 يونيو: اللغة العربية.
- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.
- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).
- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.
- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.
- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).
- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).
- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).
- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.
وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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