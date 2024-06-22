نهشتها الكلاب.. جثة ثلاثيني متعفنة بجوارها سرنجة دماء تثير الذعر في أكتوبر

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ثلاثيني لا يحمل أوراق تدل على هويته متعفنة وبها آثار نهش كلاب وبجوارها سرنجة بها دماء بمدينة 6 أكتوبر.

جثة متعفنة بجوارها سرنجة دماء

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض فضاء بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص في عقده الثالث به آثار نهش كلاب في حالة تعفن وبجواره سرنجة بها آثار دماء، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة تحديد هوية الجثة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.