كندا تفرض عقوبات اقتصادية على ثلاثة من زعماء العصابات في هايتي

فرضت كندا عقوبات اقتصادية على ثلاثة من زعماء العصابات لتقويضهم السلام والأمن والاستقرار وتورطهم في تفاقم أعمال العنف في هايتي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، بحسب ما أورد "راديو كندا" اليوم /السبت/، أن أوتاوا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم العصابات بإرهاب الأشخاص الضعفاء.

وحتى الآن، قدمت الحكومة الكندية حوالي 400 مليون دولار من المساعدات وفرضت عقوبات على 31 مواطنًا هايتيًا، ما حال دون إقامتهم لعلاقات اقتصادية مع الكنديين.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق أن تصاعد نشاط العصابات أدى إلى نزوح ما يقرب من 580 ألف شخص منذ مارس.

ومن المقرر أن تقود كينيا مهمة حفظ سلام دولية مدعومة من الأمم المتحدة لقمع العنف في هايتي.ش