البحرية الأمريكية تعلن نشر فوج ساحلي في جزيرة غوام

أعلن قائد مشاة البحرية الأمريكية إريك سميث، أن قواته ستنشر في جزيرة غوام، وهي أرض أمريكية في المحيط الهادي، فوجا ساحليا خلال السنوات القليلة المقبلة قادرا على الاستجابة المرنة والسريعة لأي عدوان.

وقال إريك سميث - في مؤتمر صحفي حضره الجنرال ياسونوري موريشيتا، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية في العاصمة واشنطن ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - إن فوج الساحل البحري مصمم لمواجهة النفوذ الصيني ولحماية اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.

وأضاف إن الفوج الجديد يعد الثالث من نوعه القادر على الكشف والاشتباك بعيد المدى باستخدام بطاريات الصواريخ المحمولة، فضلا عن نشر مجموعات صغيرة من مشاة البحرية في الجزر النائية، فيما تم تشكيل الفوج الأول في مارس 2022 في قاعدة مشاة البحرية في هاواي، وتم نشر الفوج الثاني في أوكيناوا في نوفمبر الماضي.

وأكد أيضًا أن نقل مشاة البحرية الأمريكية من أوكيناوا إلى غوام سيبدأ في ديسمبر من العام الجاري.

من جانبه، قال الجنرال ياسونوري موريشيتا، عقب اجتماعه مع سميث: "من خلال تعزيز التعاون بين قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية وقوات مشاة البحرية، سنساهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."