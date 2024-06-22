إمبراطور اليابان وزوجته يتوجهان إلى بريطانيا في زيارة لمدة 8 أيام

غادر إمبراطور اليابان ناروهيتو، وزوجته الإمبراطورة ماساكو، صباح اليوم /السبت/، البلاد متوجهين إلى بريطانيا في زيارة تستغرق 8 أيام تلبية لدعوة رسمية من الملك تشارلز الثالث.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها الإمبراطور ناروهيتو وزوجته، لدولة أجنبية منذ اعتلائه العرش في عام 2019.

ويشمل برنامج الزيارة حضور حفل استقبال ومأدبة في قصر باكنجهام يوم /الثلاثاء/ المقبل، وزيارة قبر العائلة المالكة البريطانية في قلعة وندسور /الخميس/ المقبل لوضع إكليل من الزهور على قبر الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب.

ومن المتوقع أيضا أن يزور الإمبراطور والإمبراطورة يوم /الجمعة/ المقبل جامعة أكسفورد حيث درسا؛ على أن يعودا إلى اليابان /السبت/ المقبل.

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يقوم الإمبراطور والإمبراطورة بهذه الزيارة في عام 2020 بناء على دعوة من الملكة إليزابيث الثانية الراحلة، إلا أنه تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.