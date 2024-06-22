الثانوية العامة 2024.. بدء امتحان مادة اللغة العربية ببني سويف

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي العام ببني سويف، منذ قليل ،اليوم السبت ،امتحانات الشهادة الثانوية،في مادة اللغةالعربية، داخل 45 لجنة تضم 19 ألفا و166 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة بواقع : 12 ألف و716 طالباً وطالبة "علمي علوم"،و2059 طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و4391 طالباً وطالبة بالُشعبة الأدبية .

من جانبه أعلن هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف،أنه تم تنفيذ الخطة التي أعدتها المديرية ، لتسهيل عقد الامتحانات، استأنفت، اليوم، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك،بامتحان مادة اللغة العربية لكافة الشُعب والتخصصات ، لتختتم 17 يوليو المقبل لشعبة الآداب"بالفلسفة والمنطق" ولشعبة العلوم "بمادة الأحياء"، ويوم 20 يوليو "بالديناميكا " لعلمي رياضة

كما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تأكيداته السابقة على ضرورة التواصل الدائم بين غرفة عمليات التربية والتعليم والغرفة الرئيسية بالمحافظة والغرفة المركزية للوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الإمتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة، والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها،مشيراً إلى توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالمتابعة على مدار الساعة والتأكد من توافر كافة التيسيرات اللازمة، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين اللجان ومنظومة الامتحانات ، مشددًا على تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ، ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات وذلك لتوفير الهدوء فى محيط لجان الامتحانات.

هذا بالإضافة إلى التشديد على حظر اصطحاب الطلاب والطالبات التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (سماعات ، ساعات سمارت، أجهزة إلكترونية) تساعد على الغش و ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول ، بجانب التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه ، وتسليمه للمراقبين بعد إنتهاء الامتحان يومياً ،والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة ( البابل شيت) وكراسة إجابة الأسئلة المقالية ) بصورة صحيحة ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت الاثنين 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، بامتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حتى يوم الأربعاء 12 يونيو، بينما بدأت امتحانات المواد الأساسية اليوم 22 يونيو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

وأكدت الوزارة عدة نقاط من بينها تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في الساعة التاسعة صباحًا، ويُسمح للطالب بالتأخير عن موعد بدء الامتحان 15 دقيقة فقط، مع إمكانية تقديم عذر مقبول لرئيس اللجنة، وتبلغ مدة امتحان المواد غير المضافة للمجموع ساعة ونصف، بينما تبلغ مدة امتحان المواد الأساسية 3 ساعات أو ساعتين فقط حسب المادة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024

المواد غير المضافة للمجموع

- 10 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- 12 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

المواد الدراسية الأساسية:

- 22 يونيو: اللغة العربية.

- 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- 29 يونيو: الفيزياء (علمي) / التاريخ (أدبي).

- 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- 6 يوليو: الكيمياء، الجغرافيا.

- 10 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية (علمي علوم) / الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة) / علم النفس والاجتماع (أدبي).

- 13 يوليو: التفاضل والتكامل (علمي رياضة).

- 17 يوليو: الأحياء (علمي علوم) / الاستاتيكا (علمي رياضة) / الفلسفة والمنطق (أدبي).

- 20 يوليو: الديناميكا (علمي رياضة).

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2024 الاطلاع على جدول الامتحانات على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2024 قد بلغ 745 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1981 لجنة سير في جميع أنحاء الجمهورية.

وتتمنى «البوابة نيوز»، لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.