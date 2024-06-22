أخبار متوقعة ليوم السبت 22 يونيو 2024

القاهرة.. تبدأ وكالة أنباء الشرق الأوسط في بث تقارير على نشرتها العامة، حول إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة تحت عنوان "30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن".

القاهرة.. يستأنف طلاب شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات العام الدراسي (2023 - 2024)، في المواد المضافة للمجموع، بامتحان اللغة العربية.

القاهرة.. تسير شركة مصر للطيران (الناقل الوطني) 19 رحلة جوية، وذلك في إطار مواصلة جسرها الجوي لعودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، كما تبدأ الناقل الوطني الجسر الجوي لعودة 15 ألفا من حجاج دولتي غينيا ومالي على متن أكثر من 50 رحلة خاصة مباشرة من مطار جدة بالمملكة العربية السعودية إلى مطاري باماكو وكوناكري في مرحلة العودة التي تستمر حتي 6 يوليو المقبل.

القاهرة.. اكتمال القمر "بدر ذي الحجة " في الساعة الثالثة و9 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك يكون بداية العام الهجري الجديد 1446 يوم الأحد 7 يوليو المقبل فلكيا.

دمشق.. وصول أول رحلة لعودة الحجاج السوريين، قادمة من مطار المدينة المنورة إلى مطار دمشق الدولي.

بكين.. يبدأ الرئيس البولندي أندريه دودا، زيارة إلى الصين، تمتد حتى 26 يونيو الجاري.

برلين.. يلتقي منتخبا جورجيا والتشيك، وتركيا والبرتغال في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، كما يلتقي منتخبا بلجيكا ورومانيا في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة.

الإسكندرية.. يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فريق طلائع الجيش، وذلك في إطار مباريات الجولة الـ 27 لمسابقة دوري (Nile).