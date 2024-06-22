امتحانات الثانوية العامة والدخول في الجد.. "تربويون" ينصحون الطلاب بالتركيز وعدم القلق

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، انطلق اليوم السبت 22 يونيو، أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لطلاب الثانوية العامة، على النحو الآتي: يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

قدم بعض الخبراء التربويين لـ"البوابة نيوز"، روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة، لإدارة الوقت وكيفية التحصيل والمذاكرة خلال فترة الامتحانات.

توفير المناخ الهادئ في المنزل

شدد الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، على ضرورة توفير المناخ الهادئ المطمئن داخل المنزل لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، فإن القلق والتوتر أمر معتاد وطبيعي لهم خلال فترة الامتحانات، وبالتالي لا بد من عدم ممارسة الضغط عليهم من الآباء والأمهات.

ويتابع «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، هناك دور كبير على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم في فترة امتحانات الثانوية العامة، والدعم الذي يقدمونه لهم يساعد في تحقيقهم مجهود أكبر للنجاح والتفوق، والعكس أيضًا قد يدمرون مستقبلهم بدون قصد، ناصحًا بالبعد عن الضغط العاطفي على الطلاب وإجبارهم على اختيار طريق محدد في التعليم الجامعي، فمن المهم البعد عن أي مشاكل أو خلافات أمام الطلاب خلال فترة الامتحانات.

الهدوء والتركيز

كما يقول الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إن القلق والتوتر من أبرز العوامل التي تؤثر على تركيز الطالب وتجعله في حالة من الخوف، لذا لا بد أن يكون لأولياء الأمور دور في تهدئة الأمور وتشجيع الطلاب على الهدوء والتركيز في المذاكرة.

كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية

ويوضح «شوقي»، أن أصعب أنواع الأسئلة التي تأتي للطلاب في الورقة الامتحانية التي تتمثل في الاختيار من متعدد، لأن الإجابات كلها متشابهة، وقد يشعر الطالب أن جميع الاختيارات قد تكون إجابة صحيحة للسؤال، ناصحًا الطالب بضرورة قراءة ورقة الامتحان بصورة كاملة، ثم يبدأ الإجابة بالأسئلة الأسهل ثم التدرج للإجابة على الأسئلة الصعبة.

ويؤكد، على أهمية التأني في قراءة الأسئلة جيدا وبصورة كاملة ثم الإجابة بعد ذلك، كما أن هناك أسئلة مقالية تحتاج إلى التركيز الشديد من حيث ترتيب الإجابة والجمل، موضحًا أن الاطلاع على المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم ضروري، لأن نماذج الامتحانات المتواجدة عليها تتشابه مع امتحانات التي سيؤديها الطالب في اللجان المدرسية.