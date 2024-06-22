استقرار أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 22 يونيو 2024

السبت 22/يونيو/2024 - 09:01 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في مستهل تداولات اليوم السبت 22 يونيو 2024.

وسجل متوسط سعر الدولار بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.65 جنيه للشراء، ونحو 47.75 جنيه للبيع .

وبلغ سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى حوالي 47.66 جنيه، ووصل سعر البيع إلى حوالي 47.76 جنيه.

واستقر سعر الدولار بداية اليوم الجمعة في بنك مصر عند نحو 47.66 جنيه للشراء ، وسجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 47.76 جنيه.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك البركة مصر نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل . نحو 47.75 جنيه للبيع .

وفي بنك قناة السويس ، سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.66 جنيه للشراء ، ونحو 47.76 جنيه للبيع .

وبلغ سعر شراء الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.66 جنيه ، و بلغ سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.76 جنيه.

وثبت سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد عند نحو 47.65 جنيه للشراء ، مقابل نحو 47.75 جنيه للبيع .