غدا.. الكاردينال بارولين يزور لبنان

اعلن أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين زيارته غدًا الأحد إلى لبنان، في زيارة خاصة بدعوة من منظمة "فرسان مالطا" ذات السيادة، وقام بالإعراب عن قلقه حيال إمكانية اتساع رقعة النزاع الدائر في الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم موسع ضد لبنان، موضحا أن زيارته إلى لبنان كانت مرتقبة وليست مرتبطة بالوضع السياسي الراهن؛ لكنها ستحمل بعدا دبلوماسيا أيضا".

وأوضح أنّ الزيارة لها طابع الزيارة الخاصة، وهذا لأن شخصية بأهمية الرجل الثاني في الفاتيكان لا تقوم بزيارة رسمية إلى أي دولة وتحديدا لبنان في ظل خلو سدة الرئاسة، أي عدم وجود رئيس للجمهورية.

كما ان بارولين لا يقوم بزيارة رسمية إلى دولة معينة الا اذا كان حاملا ليس مبادرة، بل القيام بمهمة محددة".

ويدرك الكاردينال بارولين أدق التفاصيل المتصلة بالوضع اللبناني، وأي تفصيل يغيب عن البابا فرنسيس يحيط به بارولين، كونه على دراية بكل الامور، وتحديدا على المستويين الكنسي والسياسي؛ ولا يلتقي مع أي من المسؤولين اللبنانيين بهدف الكلام حول رئاسة الجمهورية او دعم شخصية معينة للرئاسة.