الثانوية العامة 2024| اليوم.. 56 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة العربية في الدقهلية

يؤدي اليوم السبت، نحو 56 الفا و298 طالبا وطالبة بمرحلة الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة اللغة العربية داخل 154 لجنة على مستوى المحافظة الدقهلية بعد انتهاء أجازة عيد الاضحي.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

وأعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم،متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بديوان عام مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي 2024 بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

عرفة عمليات لمتابعة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة:

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه يتراس غرفة العمليات الرئيسية لإمتحانات الثانوية العامة لمتابعة الامتحانات في مادة اللغة العربية.

تجهيز 154 لجنة لطلاب الشهادة الثانوية في الدقهلية

ولفت شعبان، الى أن عدد اللجان يصل الى 154 لجنة (150 لجنه مضاف إليها لجنه بسجن جمصه ولجنه المتفوقين ولجنه المكفوفين ولجنه بمستشفى الأورام ).

واشار الى انه جرى التواصل منذ الصباح الباكر مع غرف العمليات الفرعية للتأكد من وصول الاسئلة وذلك في الوقت المحدد لها و إنتظام الطلاب بلجان الامتحانات .

منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الثانوية العامة:

و شدد وكيل الوزارة علي عدم اصطحاب الموبايلات والساعات الإلكترونية مع توفير الهدوء داخل لجان الإمتحانات وخارجها. وضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك توفير المراوح للتغلب علي حرارة الجو.

وصرح وكيل الوزارة بأنه جرى تشكيل اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد والى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وغرفة عمليات مركزية برئاسته للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة باللجنة ، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أومشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية .

كاميرات مراقبة داخل اللجان لمنع الغش

وأوضح وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية فى مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن متحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023- 2024 بدأت السبت 22 يونيو للمواد التي تضاف للمجموع والتي تنتهي يوم السبت 20 يوليو 2024 ومدة الامتحانات ٩ ايام فعلية ، علماً بأن الامتحانات تبدء في تمام الساعة التاسعة صباحًا.