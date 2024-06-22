وكيل الصحة: مستشفيات مطروح حققت أعلى درجات الجاهزية والاستعداد خلال عيد الأضحى

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إن مديرية الشؤون الصحية قد وضعت خطة للتأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وكيل صحة مطروح: 10519 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال عيد الأضحى 2024

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2024 ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة والانعقاد الدائم والمستمر لغرف الطوارئ الوقائية والعلاجية بديوان المديرية ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، استقبلت مستشفيات القطاع العلاجى بمحافظة مطروح خلال ايام عيد الأضحى المبارك عدد 10519 مريض بأقسام الاستقبال والطوارئ منهم عدد 72 مصاب حوادث وعدد 16 حالات اشتباه تسمم وعدد 17 حالة ادعاء غرق وتم التعامل بحرفية عاليه مع مختلف الحالات وتقديم كافة اوجه الدعم الطبى والنفسى للمرضى، وتم إجراء عدد 129 عملية جراحية من بينهم عدد 33 جراحة كبرى وعدد 86 جراحة متوسطة وعدد 10 جراحة صغري، كما تم إجراء عدد 520 تدخل جراحي بسيط بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال نفس الفترة.

وتم حجز عدد 135 مريضا بأقسام الرعاية المركزة، وحجز عدد 184 طفلا حديثى الولادة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز عدد 272 مريضا بالأقسام الداخلية المختلفة، كما تم تنفيذ عدد 570 جلسة غسيل كلوي واجراء عدد 1977 فحص بالاشعة وعدد 2532 فحص معملى.

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح أنه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمراجعه الداخلية بالمديرية.

وصرح "سالم" بأن مستشفيات القطاع العلاجى بالمحافظة قد أعدت خطة مسبقة للتعامل والاستعداد خلال تلك الفترة من خلال غرفة أزمات وطوارئ علاجية لمواجهة اي حدث طارئ، وتشكيل فريق الإنتشار السريع المكون من أطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الأحداث الطارئة داخل وخارج المستشفيات في أي منطقة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ الوقائية بالمديرية.

من جهة أخرى شاركت جميع الإدارات الفنية بالمديرية واعضاء غرفة الأزمات والطوارئ المنعقدة بديوان عام المديرية على مدار أيام الإجازة من خلال حضور جميع الإجتماعات التحضيرية برئاسة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتور اسلام عساف وكيل المديرية وبحضور السادة مديرى العموم ومديرى الادارات الفنية والإدارية بالمديرية، لمناقشة اهم التحديات التي قد تواجه فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بشكل فوري؛ مما كان له الأثر الفعال في استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى والجاهزية للتعامل مع اي حادث او طارئ بحرفية عالية.

وكيل صحة مطروح يشيد بجهود الفرق الطبية

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع الزملاء بمرفق الاسعاف بمطروح، مشيراً إلى أن جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا أى جهد لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

وأوضح "سالم" أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً وغير عادي بالقطاع الصحى بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة، وأن هناك دعم واضح وكبير من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظومة الصحة بالمحافظة، منوهاً ان منظومة الصحة بمطروح حققت خطوات نحو الأفضل بفضل المولى عز وجل ثم بفضل ابنائها الداعمين والمخلصين .

وأعرب الدكتور مبروك سالم، عن خالص شكره وتقديره للإدارات المعنية بالمديرية (الطب العلاجي ، الصيدلة ، إدارة المستشفيات ، الطوارئ ، مركز المعلومات ، المكتب الفني والكلى ، التمريض ، المراجعة الداخلية والحوكمة ، الشئون الإدارية والأمن ، العلاقات العامة والسادة مديري الادارات الصحية والمستشفيات ولجميع السادة المشاركين ولكل من قدم يد العون والمساندة، تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بمحافظة مطروح.