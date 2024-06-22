السجن المؤبد لعامل قتل شابا في مشاجرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد في قتل شاب بمشاجرة لنزاع علي شقة سكنية بواسطة سلاح ناري، وحيازة طلقات نارية بمنطقة المرج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم س ع .ج عاطل، قتل شابا يدعي ج.م.م أثناء نشوب مشاجرة مع أسرته حيث أطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة تهم قتل المجني عليه غير سبق إصرار أو ترصد وحيازة سلاح ناري بغير تراخيص ، وإحراز عدة طلقات مما تستخدم لذات السلاح.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة، خلافات علي شقة سكنية رفضت أسرة المجني عليها الإقامة بها وقبل الواقعة طردوني بالشارع وانتظرت مرور أسبوع توجهت لمسكن المجني عليه وتقابلت مع والده ونشبت مشادة كلامية بيننا لأجد أسرة المجني عليه تهددني فأطلقت أعيرة نارية لإثارة غضبي وفوجئت بإصابة نجلهم ومصرعه فور وصول الإسعاف .

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة بسبب طلقة في مقدمة الرأس تسببت في نزيف بأنحاء الجسم وكسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة وعضلات الرأس مما أدي لهبوط حاد في الدورة توقف عضلة القلب والوفاة في الحال.

وكشف شهود العيان في الواقعة أن النزاع القائم بين الطرفين بسبب خلاف علي شقة سكنية بذات العقار أخذها المتهم ولسوء سلوكه رفضت أسرة المجني عليه البقاء بها وأعادوا إليه المبلغ المالي لكن المتهم فكر في الانتقام منهم، ويوم الواقعة أطلق أعيرة نارية أصابت نجلهم وتوفي في الحال متأثرا بإصابته.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا يفيد بوجود جثة شاب بدائرة القسم وبالانتقال لمحل البلاغ تبين العثور علي جثة شاب في العقد الثالث من عمره وبه إصابة بالرأس تسببت في وفاته وبسؤال الشهود وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم مرتكب الواقعة حيث هرب فور إطلاق الرصاص.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم مختبئ لدي صديق له بالسيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.