بسبب بيع الآيس كريم.. مقتل بائع بطعنة على يد آخر بسوهاج

خيم الحزن على أهالي قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، بعد سقوط أحد شباب القرية قتيلاً ، وشيع أهالي القرية جثمان الشاب القتيل في جنازة خرجت لها معظم أهالي القرية.

تفاصيل الواقعة كما دونتها سجلات مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج، وما أفادته تحريات وحدة المباحث أن المجني عليه شاب يدعى “محمد مؤمن” يبلغ من العمر 18 عامـًا يعمل بائعًا متجولا على عربية آيس كريم بإحدى القرى المطلة على نهر النيل “ الريايينة” بمركز طهطا المجاور لقرية القتيل.

وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات على أماكن بيع الآيس كريم، فالخلاف الذي نشب بين الطرفين سببه قرب عربيات الآيس كريم من بعضها وهو ما جعل أحد الأطراف يأخذ الزبائن من الطرف الثاني، فأراد الطرف الأول ألا يأتي أحدًا يبيع الآيس كريم بجوار مسرحه.

وحجة الطرف الثاني بأنه يقف في أي مكان ولا أحد يستطيع منعه، فنشبت مشاجرة تعدى خلالها أحد المتهمين بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض “مطواة” توفي على إثرهـا.

كما أفادت تحريات الرائد عمرو مدني رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بأن المشاجرة وقعت بناحية قرية عنيبس منطقة “ شرق البلد” وأطراف المشاجرة هم: "محمد. م" 18 عامًا بائع متجول مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى توفى عقب ذلك، ووالده "مؤمن. ا" 49 عامًا موظف مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وجرى نقلهما لمستشفى طهطا العام، وتوفي الأول عقب وصوله.

أما أطراف المشاجرة الآخرين فهم: "فتحي. ح" 59 عامًا موظف، ونجله "محمد" 23 عامًا بائع متجول مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وابن عمهم "زياد. ع" 22 عامًا بائع متجول مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة"، وأمام جهات التحقيق بالنيابة العامة.

وبسؤالهما عن الواقعة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية الوقوف لبيع الآيس كريم.

كانت بداية الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بسوهاج بلاغـًا بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بناحية قرية عنيبس بمركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، وعلى الفور جرى إخطار اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بالواقعة، وأمر بالتحرك الأمني السريع لمحل البلاغ وفحصه.

وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة، تبين سقوط شاب قتيلاً يدعى “ محمد مؤمن” يبلغ من العمر 18 عامًا ويعمل بائع آيس كريم، بعد مشاجرة بينه وبين طرف آخر بسبب الخلاف على وقوف عربيات بيع الآيس كريم بجوار بعضهم، جرى ضبط الطرفين، وفرض كردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الخلافات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالتحقيق.

وبسؤال الطرفين أمام النيابة: تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وإحداث الثاني من الطرف الثاني إصابة الطرف الأول بطعنة نافذة في قلبه أدت إلى وفاته، على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على أولوية الوقوف لبيع الآيس كريم.

وانتقلت النيابة إلى محل الواقعة لمعاينة مسرح الجريمة، وأمرت بتوقيع الصفة التشريحية للجثمان وإعداد تقرير بأسباب وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان، عقب اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.