تعليم المنوفية: انطلاق ماراثون الثانوية العامة للمواد التي تضاف للمجموع

تنطلق بعد قليل امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في محافظة المنوفية تحت توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

متابعة توزيع الأسئلة:



تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، فجر اليوم توزيع أسئلة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، تمت هذه العملية بحضور بدوي سبيع، مدير عام الشئون المالية والإدارية، والدكتور خالد فايد، رئيس المركز، وإسلام خطاب، مدير إدارة الأمن بالديوان، مع حماية أمنية من رجال الشرطة والجيش.

إجراءات الامتحانات:



اطمئن وكيل وزارة المنوفية على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية، وتم التأكيد على مشرفي اللجان بعدم السماح للطلاب بدخول اللجان بأي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة أو السماعات.



تضم محافظة المنوفية 104 لجنة امتحانية، ويبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان 36721 طالبًا وطالبة، منهم:

- 7486 للشعبة الأدبية

- 23285 للشعبة العلمية (علوم)

- 5960 للشعبة العلمية (رياضيات)

من جانبه أكد "الفولي" على ضرورة توفير مراوح داخل اللجان الامتحانية بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، وتوفير المياه المبردة لمواجهة موجة الحر.

كما قامت مديرية تعليم المنوفية بفرش وتجهيز 22 استراحة بجميع الإدارات التعليمية لاستضافة المعلمين المغتربين المشاركين في الإشراف على الامتحانات.

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