الثانوية العامة 2024| اليوم.. 36721 طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغه العربية

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة في محافظة المنوفية، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل، ورفعت مديرية التعليم بالمحافظة درجة الاستعدادات القصوى لضمان سير الامتحانات.

حيث أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية في مديرية التعليم لمتابعة سير الامتحانات، والتواصل المستمر مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية المختلفة، كما سيتم التواصل مع غرفة عمليات المحافظة ووزارة التربية والتعليم لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر.



ويبلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات هذا العام 36،721 طالبًا وطالبة، موزعين على النحو التالي:

* الشعبة العلمية (علوم): 23،285 طالب وطالبة

* الشعبة العلمية (رياضيات): 5،960 طالب وطالبة

* الشعبة الأدبية: 7،486 طالب وطالبة

* طلاب المنازل: 3،528 طالب وطالبة

كما تم تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، ومراجعة كافة التعليمات والضوابط لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، مشيرا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة.

فيما وضع محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، خطة عمل محكمة بالتعاون مع مختلف الأجهزة ومديريات الخدمات لضمان تقديم الدعم اللازم للامتحانات، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة عن مقار اللجان، وتوفير جو من الهدوء للطلاب، لافتا أنه سيتم التعامل الفوري مع أي معوقات لضمان سير الامتحانات بدون مشاكل.