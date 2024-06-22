الأمن العام الأردني: الجهات المختصة تحقق في قضية المتفجرات بـ "ماركا الجنوبية"

أعلن الأمن العام الأردني من خلال بيان له، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية.

وأضاف،أن التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في تلك المنطقة.

وأوضح الأمن العام الأردني، أن الجهات المختصة تحقق الآن في قضية المتفجرات في "ماركا الجنوبية"، وأن خبراء المتفجرات تعاملوا مع الموقف.

كما طالبت السلطات الأمنية في الأردن من المواطنين سرعة الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أي مؤثرات .