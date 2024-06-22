مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف شرق بلدة القرارة في مدينة خان يونس

نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، قصفا استهداف شرق بلدة القرارة في مدينة خان يونس وشرق مدينة دير البلح، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف عددًا من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية، سمع دويها في عدد من المناطق الوسطى بقطاع غزة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات على عدد من المنازل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة رنتيس غربي رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية غربي رفح الفلسطينية.

وأضاف الصليب الأحمر، أن الحادث تسبب في سقوط 22 قتيلا و45 جريحًا من المدنيين، كما أشارت إلى أن إطلاق النار بمحاذاة المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين وطواقمها للخطر.