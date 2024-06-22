كوبا أمريكا 2024| تشيلي وبيرو يتعادلان سلبيًا لصالح الأرجنتين

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلي وبيرو، التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم السبت، على ملعب دالاس كاوبويز، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

سيطر منتخب تشيلي على مجريات اللعب بقيادة نجمه أليكسيس سانشيز، وحرم منتخب بيرو من الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات اللقاء.

ولم تنجح محاولات منتخب تشيلي في هز الشباك، لتنتهي المباراة بلا أهداف، بالرغم من التغييرات التي أجراها المدرب ريكاردو جاريكا لتعديل النتيجة.

كوبا أمريكا 2024

ويعد هذا التعادل بين تشيلي وبيرو، لصالح منتخب الأرجنتين، الذي فاز على كندا أمس الجمعة بثنائية دون رد في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب تشيلي نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بالتساوي مع منتخب بيرو صاحب المرتبة الثانية، بينما يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب كندا المجموعة بلا نقاط.