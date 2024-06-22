ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوبا أمريكا 2024| تشيلي وبيرو يتعادلان سلبيًا لصالح الأرجنتين

مباراة تشيلي ضد بيرو
مباراة تشيلي ضد بيرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة تشيلي وبيرو، التي أقيمت بين المنتخبين، اليوم السبت، على ملعب دالاس كاوبويز، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

سيطر منتخب تشيلي على مجريات اللعب بقيادة نجمه أليكسيس سانشيز، وحرم منتخب بيرو من الاستحواذ على الكرة في أغلب فترات اللقاء.

ولم تنجح محاولات منتخب تشيلي في هز الشباك، لتنتهي المباراة بلا أهداف، بالرغم من التغييرات التي أجراها المدرب ريكاردو جاريكا لتعديل النتيجة.

كوبا أمريكا 2024

ويعد هذا التعادل بين تشيلي وبيرو، لصالح منتخب الأرجنتين، الذي فاز على كندا أمس الجمعة بثنائية دون رد في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2024.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب تشيلي نقطة، يحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024، بالتساوي مع منتخب بيرو صاحب المرتبة الثانية، بينما يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب وفي رصيده 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب كندا المجموعة بلا نقاط.

تشيلي بيرو كوبا أمريكا 2024 منتخب تشيلي منتخب بيرو اخبار كوبا امريكا 2024 مباراة تشيلي ضد بيرو تشيلي وبيرو