مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في محيط مخيم العين بالضفة المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال محيط مخيم العين بالضفة المحتلة، تبادل الطرفان خلالها الرصاص الحي وأطلق الاحتلال الرصاص بشكل مكثف على المواطنين.

كما نفذ جيش الاحتلال قصفا مدفعيا تزامنًَا مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي وسط وجنوب مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة الشرقية بنابلس بالضفة المحتلة تزامنا مع اقتحام مخيم العين غرب المدينة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، سقوط 22 قتيلا و45 جريحا جراء إطلاق الاحتلال الاسرائيلي مقذوفات من العيار الثقيل قرب مكتب اللجنة في القطاع.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهيد ومصابين اثنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مواطنين شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.