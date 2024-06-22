ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف مدفعي إسرائيلي على محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف عددًا من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية، كما  شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية، سمع دويها في المناطق الوسطى بقطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط عدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال في نابلس، وتم نقلهم إلى المستشفى من بلدة بيتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.

قصف مدفعي إسرائيلي قصف محيط سوق الحلال رفح الفلسطينية قوات الاحتلال الهلال الأحمر الفلسطيني