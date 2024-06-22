قصف مدفعي إسرائيلي على محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف عددًا من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية، كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية، سمع دويها في المناطق الوسطى بقطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط عدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال في نابلس، وتم نقلهم إلى المستشفى من بلدة بيتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية شقبا غرب رام الله، بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القرية، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات حتى الآن.