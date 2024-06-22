«الداخلية»: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة؛ لتنفيذ خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة وفق أعلى المعايير والاختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الاستعداد، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية.

كما تمتد خطة التأمين إلى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية لتوفير مناخ ملائم وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان.

وفى هذا الإطار قامت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة للإطلاع على مدى جاهزيتها، والتشديد على مراعاة تقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على استنفار كافة الطاقات والتزام رجال الشرطة بأداء كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود لتأمين إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024 والاهتمام بتوفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات.

في نفس السياق يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، بالمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، وحتى 20 يوليو المقبل.