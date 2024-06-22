جيش الاحتلال ينسف عددا من المباني السكنية في رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بنسف عددًا من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ قليل، شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية، سمع دويها في المناطق الوسطى بقطاع غزة.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط عدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال في نابلس، وتم نقلهم إلى المستشفى من بلدة بيتا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية غربي رفح الفلسطينية.

وأضاف الصليب الأحمر، أن الحادث تسبب في سقوط 22 قتيلا و45 جريحًا من المدنيين، كما أوضحت أن إطلاق النار بمحاذاة المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين وطواقمها للخطر.