الثانوية العامة 2024| اليوم.. 745 ألف طالب يواجهون امتحان اللغة العربية.. وبدء تدقيق بيانات الطلاب بالكنترول المركزي غدًا

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، بالمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، الامتحانات الأساسية بنظام اختيار من متعدد، بابل شيت ومقالي، ويواجهون امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين العلمية والأدبية.

ويواجه طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة بالكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الأحد، مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية، عقب استقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد اليوم السبت، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.

في السياق نفسه وجه وزير التربية والتعليم، مجددا، مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية، كما شدد على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة، فضلا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.