كوبا أمريكا 2024| سانشيز يقود تشكيل منتخب تشيلي أمام بيرو

أعلن ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

يواجه منتخب تشيلي، اليوم السبت، نظيره بيرو على ملعب دالاس كاوبويز، في لقاء ينطلق في الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة.

تقام كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

يقود أليكسيس سانشيز تشكيل منتخب تشيلي، إذ يتواجد أساسيًا في الخط الهجومي رفقة فارجاس.

ويحرس عرين منتخب تشيلي، الحارس المخضرم كلاوديو برافو حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني، ولاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق.

ويشارك منتخب تشيلي في كوبا أمريكا 2024، بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات، بيرو، الأرجنتين وكندا.

وكان منتخب الأرجنتين حقق فوزًا على كندا بثنائية دون رد في مباراة افتتاح كوبا أمريكا 2024، أمس الجمعة، وذلك بقيادة نجمه ليونيل ميسي الذي قدم تمريرة سحرية في الهدف الأول وصنع الثاني في ليلة خوضه المباراة رقم 35، ليصبح أكثر لاعب مشاركة في عدد المباريات في تاريخ البطولة.

تشكيل منتخب تشيلي لمواجهة بيرو

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: إيسلا - دياز - ليتشنوفسكي - سوازو

خط الوسط: نونيز - بولجار - أليكسيس سانشيز

وفي الهجوم: دافيلا - فارجاس - فالديز.