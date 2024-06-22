مهمة عسكرية لـ "الناتو" في أوكرانيا| فيكتور أوربان: لن يستطيع أحد إجبارنا على الدخول في الصراع الأوكراني.. روسيا تعلن استعدادها لإجراء حوار لدعم الاستقرار مع الولايات المتحدة

مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني ، وحرص الغرب على صمود كييف في تلك الحرب ، واستعادة أوكرانيا الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية في الشهور الماضية ، كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، عن نية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لتنفيذ مهمة عسكرية كبيرة في كييف، وأشار إلى أن هنغاريا لن تشارك في تلك المهمة، لا بالأسلحة ولا بالمال ولا بالأفراد، وشدد على أن لا يستطيع أحد من حلف شمال الأطلسي ممارسة أي ضغط على هنغاريا للدخول في الصراع الأوكراني.

وأضاف أوربان، أن الشخص الوحيد القادر على إيقاف تلك المهمة العسكرية التي يسعى إليها "الناتو" في أوكرانيا هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، إذا فاز في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وأوضح الرئيس الهنغاري، أن كييف هي التي سعت للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، وبناء عليه بدأت روسيا في العمليات العسكرية في أوكرانيا، لكن العالم الغربي يريد هزيمة روسيا بمساعدة ألمانيا و بقيادة الولايات المتحدة ، ولن يحدث ذلك دون أن يدفع الغرب ثمنًا باهظًا لا يستحق كل هذا العناء .

الصراع الروسي الأوكراني .. وآلة الحرب التي لم تتوقف

بعد مرور أكثر من عامين على الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا، وظهور التفوق العسكري الروسي ونجاح آلة الحرب الروسية في تحقيق الانتصارات في الأراضي الأوكرانية، لكن كييف تصر على أحقيتها في استعادة كافة الأراضي ضمن حدودها المعترف بها دوليًَا، وتصر ايضًا موسكو أن أوكرانيا بلد غير قانوني.

ويستمر الغرب في تقديم الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني خزانتها نتيجة إرسال المساعدات الضخمة إلى كييف ، وبالرغم من ذلك ، يرى كثيرون أن أوكرانيا تعاني وضعًا عسكريًا صعبًا.

كما أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين، أن هولندا ستقدم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" لأوكرانيا، ولم يتم الكشف عن مواعيد تسليم المنظومة لأوكرانيا ، حتى لا تستطيع موسكو معرفة أي معلومات حول تلك المنظومة العسكرية ، وفي وقت سابق، قالت هولندا أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من نوع "إف 16".

روسيا تعلن استعدادها لإجراء حوار لدعم الاستقرار مع الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، استعداد روسيا لإجراء حوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، في حال كانت الأزمة الأوكرانية مطروحة على طاولة المفاوضات.

وأضاف، أن موسكو مستعدة لإجراء حوار ولكن حوار واسع وشامل يشمل جميع الأبعاد بما فيها الصراع حول أوكرانيا وتدخل الولايات المتحدة في هذا النزاع، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة ، ولكن فيما يخص جميع القضايا العالقة وليس عبر تحديد بعض الجوانب الفردية من مجموعة كاملة من القضايا المتراكمة.

بوتين: الغرب يدفع أوكرانيا بأي ثمن لإعادة القوات الروسية إلى الحدود

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الغرب هو الذي يدفع أوكرانيا بأي ثمن لإعادة القوات الروسية إلى الحدود واسترجاع الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، لكن تلك المحاولات مستحيلة.

وأضاف، أن روسيا مستعدة لأي مفاوضات حول أوكرانيا ، ولكن إذا ربطت أوكرانيا تلك المفاوضات بانسحاب القوات الروسية، فهذا لن يحدث أبدا.