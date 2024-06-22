عمرو دنقل: رحلة فرج فودة الفكرية مصدر إلهامي لانطلاق روايتي "فيلا القاضي" المؤهلة لجائزة طه حسين

كشف الكاتب عمرو دنقل، المؤهل للقائمة الطويلة بجائزة طه حسين للرواية المنشورة، عن الأحداث والشخصيات الملهمة لروايته "فيلا القاضي"، معربًا عن سعادته الغامرة بالتأهل.

وقال "دنقل" فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إنه تأثر كثيرًا بالأحداث الفنية والسياسية العالمية، والمحلية التى حدثت فى مصر والعالم، حيث بلغ حينها الـ12 عامًا فبدأ فى مرحلة الإدراك.

رحلة فرج فودة مصدر إلهام

وأضاف الكاتب أن رواية "فيلا القاضي" تدور أحداثها خلال عامي (1991، 1992)، حيث كان هناك تفكك الاتحاد السوفيتي وسيطرة الإسلاميين على إيران، وعلى الصعيد المحلي بدأ الصراع بين التيار المتشدد والفكر الليبرالي الوسطي فى مصر، بينما على الجانب الآخر شهدت هذه الفترة حوادث عديدة منها اغتيال المفكر فرج فودة والتى كانت هى نقطة انطلاقه لكتابة الرواية حيث يوجد تشابه كبير بين شخصية البطل فى روايته المؤهلة، وشخصية فرج فودة.

وتابع: " لاعتبارات كثيرة لا أستطيع أن اكتب السيرة الذاتية للمفكر فرج فودة دون موافقة عائلته، لذلك روايتي جميعها من وحي الخيال، حيث كانت رحلته الفكرية حتى اغتياله على يد المتطرفين كانت مصدر الهامي".

وأردف: "أحداث عديدة فى الرواية، مثل تدارك العبارة سالم إكسبريس فى نهاية عام 1991، بالاضافة إلى أحداث فنية مثل وفاة الأستاذ محمد عبد الوهاب، وإحسان عبد القدوس أحداث متداخلة فى الرواية بشكل كبير".

“فيلا القاضي” الرواية الأكثر نضجًا

وأكد "دنقل" أنه بعيد عن مجال الأدب منذ 6 سنوات، دأب فيهما لكتابة روايتين هما “نادي الأربعين”، و"فيلا القاضي" التى يراها أكثر نضجًا، موضحًا أن ثقافة الجوائز ليست ضمن أولوياته، وأن الروائي هشام عيد هو من رشحه للمشاركة، بعد إشادة كبار الكتاب بروايته.

جائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024

واشار الكاتب الى ان المردود المعنوي يشكل فارق كبير للكاتب، نظرًا لعدم تواجد المردود المادى للأعمال الأدبية فى هذا العصر، فمثل هذا التقدير مطلوب لاستمرار الإبداع.

عمرو دنقل هو كاتب وروائي مصري من مواليد محافظة سوهاج، صدر له روايتين هما “نادى الأربعين” فى عام 2022، ورواية “فيلا القاضى” فى عام 2023.

وكان قد أعلن نادي القصة عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين فئة الرواية المنشورة للعام 2024، والتى ضمت 10 روايات متأهلة، حيث تبلغ قيمة جائزة طه حسين للرواية ثلاثين ألف جنيه، وتوزع على مركزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على عشرين ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على عشرة آلاف جنيه.



