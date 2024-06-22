الكهرباء: نسعى دائمًا إلى استخدام أحدث السُبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار سعي الحكومة نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة الأمر، الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030 فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائمًا إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريحات صحفية إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي، والتى تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وتسعى شركات الطاقة الكبرى وشنايدر إليكتريك لزيادة معدلات انتشار واستخدام التجارة الإلكترونية للاستفادة من إمكاناتها وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التوزيع من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا وصرح سيباستيان رييز رئيس الشركة لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي لدينا خطة طموحة لزيادة نسبة مبيعات التجارة الإلكترونية في قطاع التوزيع في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والتي بلغت 19% في عام 2023 تحقق أغلبها من مبيعات السوق المصري إلى 35% خلال عام 2024.

وأكد التزام الشركة بتعزيز التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين نماذج الأعمال وتحقيق الابتكار والنمو لشبكة شركائنا، حيث تستهدف الشركة زيادة عدد شركاء التجارة الإلكترونية إلى 50 شريكًا بنهاية 2024، مع التركيز بشكل خاص على مصر والأردن ومالطا في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

وأشار إلى التحول للشبكات الذكية أنها استراتيجية وطنية ينفذها قطاع الكهرباء لتحقيق العديد من المزايا للمواطنين والدولة أهمها الاكتشاف السريع لأماكن الأعطال وإيجاد بدائل للتغذية الكهربائية لإعادة تيار للمواطنين خلال دقائق معدودة ومراقبة مكونات الشبكة لمنع الحوادث والتحميل الزائد للمهمات الذي ينتج عنه العديد من الحرائق وكذلك القضاء على الأخطاء البشرية وسرقات مكونات الشبكة خاصة بارات النحاس وغيرها.

