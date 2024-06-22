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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تعرضها لوعكة صحية.. نقل لقاء سويدان إلى المستشفى

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
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نُقلت الفنانة لقاء سويدان إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، مساء أمس، وسيتم عمل الإجراءات اللازمة لمعرفة سبب هذه الأزمة.

آخر أعمال لقاء سويدان 

تشارك الفنانة لقاء سويدان في مسلسل "الوصفة السحرية" الذي يعرض على قناة DMC، مع نخبة كبيرة من نجوم الفن شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة متحررة في التفكير والشكل والملابس، وعاشت معظم حياتها خارج مصر، وهي أم لطفلة وفي نفس الوقت أخت الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكني الذي تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بيهم في إطار اجتماعي لايت.

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