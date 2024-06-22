في عيد ميلاده الـ32| حسين الشحات: «يارب أفرجها من عندك»

احتفل حسين الشحات لاعب النادى الأهلي بعيد ميلاده الـ32، حيث إنه من مواليد 21 يونيو 1992.

ونشر «الشحات» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا مع احتفاله بعيد ميلاده وعلق عليها: «الحمدلله سنه عدت من العمر ولسه بنحاول ونعافر سنه عدت وأنا راضي ومحقق بطولات ومحقق نجاحات وإنجازات كتير فردية جماعية.. سنة عدت فيها الحلو وفيها إلا أنا راضي بيه سواء إصابات أو عدم توفيق وكله أنا راضي بيه.. الحمدلله والجاي أحسن أكيد وأنا واثق في ربنا إن هعدي الفتره دي وهبقي احسن وأحسن اكيد لأن كله بإيد ربنا يارب افرجها من عندك يارب وانا هسعي وهعمل كل إلا عليه والباقي عليه ربنا.. شكرا لكل واحد واثق فيا ومتأكد ان هعدي كل الصعب.. شكرا لأمي وزوجتي واولادي واخواتي.. شكرا لكل الناس إلا دايما في ضهري وواثق فيا».

مشوار حسين الشحات في كرة القدم

بدأ حسين الشحات مسيرته بنادي الشرقية للدخان وكان قريبا من الأهلى بعد اختياره عن طريق محمد يوسف المدير الفنى الأسبق للأهلى، لكن الأهلى تراجع عن التعاقد مع الشحات ليتجه اللاعب للمقاصة عام 2014 ولمدة 4 مواسم، وتألق مع الفريق الفيومى قبل أن ينتقل للعين الإماراتى ثم ينضم للأهلي في صفقة تاريخية كلفت إدارة النادي الأهلي أكثر من 150 مليون جنيه.

وشارك حسين الشحات في 217 مباراة مع الأهلى فى جميع البطولات سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 46، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولة الدوري ثلاثة مرات وكأس مصر ثلاثة مرات والسوبر المصري ثلاثة مرات ودوري أبطال أفريقيا أربعة مرات والسوبر الأفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية ثلاثة مرات.

أزمة حسين الشحات والشيبي

ويعاني حسين الشحات في الوقت الحالي من أزمة كبيرة وصلت إلى ساحات القضاء بعد الاعتداء على محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز الذي أقام دعوى قضائية ضد الشحات وحكمت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس لمدة سنة مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه وحرمانه من عضوية أي نادي رياضي لمدة 5 سنوات.

