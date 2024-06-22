الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات برصاص قوات الاحتلال جراء الاشتباكات في بلدة بيتا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم السبت، بسقوط عدد من المصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا بمدينة نابلس.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر اللبد شرقي طولكرم بالضفة الغربية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات على عدد من المنازل خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة رنتيس غربي رام الله بالضفة الغربية.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية غربي رفح الفلسطينية.

وأضاف الصليب الأحمر، أن الحادث تسبب في سقوط 22 قتيلا و45 جريحًا من المدنيين، كما أوضحت أن إطلاق النار بمحاذاة المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين وطواقمها للخطر.

واستنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر.