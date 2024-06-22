"التجارة البحرية البريطانية": تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 126 ميلا بحريا شرق عدن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 126 ميلا بحريا شرقي مدينة عدن اليمنية.

والخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت أربع سفن تابعة لجماعة الحوثيين، كانت متواجدة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تدمير مسيرتين فوق البحر الأحمر.

وأضافت أن الهجوم الحوثي لم يسفر عنه أي أضرار بشرية أو مادية في السفن الأمريكية أو التجارية أو سفن التحالف.

وأكدت المركزية الأمريكية، أن تلك الأنظمة تمثل تهديدا للولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي تقوم بها القيادة المركزية الأمريكية، الهدف منها حماية سفن التحالف والسفن التجارية.