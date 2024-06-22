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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الكويتية تحذر مواطنيها من التوجه إلى لبنان بسبب التطورات الأمنية في المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها من التوجه إلى لبنان بسبب التطورات الأمنية في المنطقة، جاء ذلك من خلال بيان الخارجية الكويتية.

وأضافت، أنها تهيب بمواطنيها المتواجدين في لبنان دون وجود حاجة ملحة، ضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن، ومن لم يستطيع المغادرة، عليه التواصل مع السفارة بشكل فوري.

يتزايد كل يوم التوتر بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، حيث يتبادل الطرفين الهجمات بالصواريخ والمسيرات، وأمس الجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أحد الاحياء الغربية في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

كما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على بلدتي طلوسة والطيبة في جنوب لبنان، كما شن طيران الجيش الإسرائيلي غارة جوية بصاروخين استهدفت مدينة الخيام في جنوب لبنان.

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