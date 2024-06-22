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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصليب الأحمر: مقذوفات من العيار الثقيل سقطت بالقرب من مقرنا غربي رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية غربي رفح الفلسطينية.

وأضاف الصليب الأحمر، أن الحادث تسبب في سقوط 22 قتيلا و45 جريحًا من المدنيين، كما أوضحت أن إطلاق النار بمحاذاة المنشآت الإنسانية يعرض حياة المدنيين وطواقمها للخطر.

واستنكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحوادث التي تعرض حياة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين للخطر.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط شهيد وجرحى جراء القصف المستمر على منطقة مصبح شمال رفح الفلسطينية.

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