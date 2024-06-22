يورو 2024| فرنسا وهولندا يكتفيان بنقطة من مباراة تكتيكية

حسم التعادل السلبي، مباراة منتخبي فرنسا وهولندا، التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب رد بول أرينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما استحوذ منتخب فرنسا على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب، كما كان الأكثر فاعلية هجومية، حيث كانت له أخطر الفرص التهديفية في شوط المباراة الأول في الدقيقة 13، حينما أهدر أنطوان جريزمان وأدريان رابيو كرة أمام مرمى منتخب هولندا بغرابة.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخب الفرنسي لهز الشباك، ولكن باءت كل محاولاتهم بالفشل، في ظل انضباط دفاعي من لاعبي المنتخب الهولندي، الذي كان أكثر حرضًا على نظافة شباكه واللعب على الهجمات المرتدة، التي أسفرت عن هدف في الدقيقة 69، سجله تشافي سيمونز، ولكن الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ألغاه بداعي التسلل على بسبب تداخل دومفريس في التسديدة التي سكنت شباك الحارس مايك ماينان، لتنتهي المباراة التي اتسمت بالطابع التكتيكي بالتعادل السلبي.

يورو 2024

وجلس كيليان مبابي نجم منتخب الديوك على مقاعد بدلاء منتخب بلاده ولم يشارك في اللقاء، وذلك بعدما تعرض لكسر في الأنف في مباراة منتخب فرنسا أمام النمسا، التي فاز بها الديوك بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب هولندا جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا، بينما جاء منتخب النمسا ثالثًا بـ3 نقاط، فيما تذيل منتخب بولندا الترتيب بلا نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.