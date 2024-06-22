شيرين شحاتة: سعيدة بتأهل روايتي للقائمة الطويلة لجائزة طه حسين

أعربت الكاتبة الشابة شيرين شحاتة، عن سعادتها للتأهل للقائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024 بنادى القصة، عن روايتها “جريمة حياة”، مؤكدة أنها تتمنى الفوز بهذه الجائزة العريقة.

ووجهت "شحاتة" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، الشكر لنادي القصة العريق لمنحها الفرصة ليتعرف على قلمها أكبر عدد من الجمهور، ويقرأ لها.

معاناة الإنسان فى رواية “جريمة حياة”

وعن روايتها المتأهلة "جريمة حياة"، قالت: "الرواية تتناول معاناة الإنسان بشكل عام باختلاف عمره وطبقاته الاجتماعية وتباينها، ومعاناته مع نفسه مع احتياجاته النفسية والمادية، من هنا أتى اختيار اسمها "جريمة حياة "لأنها تحمل سؤال بداخلها هو، هل نحن المتسببين فى كل هذه الجرائم؟.. ام أن الحياة هي التي تسببت فكل هذه الجرائم؟.

وأضافت: "تدور أحداث الرواية داخل بناية الوجهاء يسكنها مجموعة من الأغنياء، تفرز الرواية مشاكلهم المتعددة رغم ثرائهم الفاحش، وهناك شخصيات متعددة ترصدها الرواية البواب وأولاده المتناقدين، والسيدة ماجدة الأرملة التى شكل رحيل طفلها لغز كبير، ووحيد الشاب الجامعي الذي ظل طوال عمره بذنب وفاة والدته يوم ولادته، وشخصية السيدة سميحة، وغيرها".

من هي الكاتبة شيرين شحاتة؟

شيرين شحاتة عابدين، هى كاتبه شابه، وعضو عامل باتحاد كتاب مصر، مدرب معتمد من جامعة عين شمس، ومحاضر مركزي بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فازت روايتها لليافعين "رحلة البحث عن السيدة كاري" مع روايات أخرى بجائزة دار شأن للنشر والتوزيع على مستوى الوطن العربي، كما فازت قصتها القصيرة "سماء لا تمطر" بجائزة صلاح هلال على مستوى الوطن العربي، وقصتها القصيرة "حديث الصمت" عن دار أطلس.

لها أعمال عديدة منها "سقطت سهوا في هواك" عن دار اكتب للنشر والتوزيع، ومساء يوم قاتل عن دار اكتب للنشر والتوزيع، و"جريمة حياة" عن دار اكتب للنشر والتوزيع، ومجموعتين قصصيتين باللغة الإنجليزية للأطفال عن دار ينابيع للنشر.

وكان قد أعلن نادى القصة عن القائمة الطويلة لجائزة طه حسين فئة الرواية المنشورة لعام 2024، والتى ضمت 10 روايات متأهلة، حيث تبلغ قيمة جائزة طه حسين للرواية ثلاثين ألف جنيه، وتوزع على مركزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على عشرين ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على عشرة آلاف جنيه.