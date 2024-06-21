رسميًا.. «كاف» يكشف موعد كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي ستقام في المغرب.

وأعلن «كاف» عبر موقعه الرسمي، أن البطولة ستبدأ في 21 ديسمبر 2025، وتختتم في 18 يناير 2026.

وتقام كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب في فصل الشتاء، بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، عقدت اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها موعد تنظيم النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا 2025

كما أعلن «كاف» عن موعد قرعة التصفيات المؤهلة إلى البطولة، والتي ستقام في 4 يوليو المقبل في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وفاز منتخب كوت ديفوار بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في ساحل العاج، وذلك على حساب منتخب نيجيريا.

يذكر أن، المغرب سيستضيف أيضًا كأس أمم أفريقيا للسيدات في الفترة من 5 إلى 26 يوليو 2025.