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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مصطفى كامل يتألق فى أولى حفلاته بالساحل الشمالي.. صور

مصطفى كامل
مصطفى كامل
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أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أولى حفلاته فى العلمين، بموسم الصيف، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة كبيرة من اغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معه الجمهور منذ بداية الحفل .

وأعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

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