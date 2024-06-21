إلهام شاهين: كل الطرق تؤدي إلى الله

نشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صور لها مع أصدقائها من دولة تونس الشقيقة، لتشارك بها جمهورها ومتابعي ورواد السوشيال ميديا.

وعلقت على الصور "يوم جميل فى تونس مع صديقتى الرائعه الكاتبة و المفكرة التونسيه ألفة يوسف الباحثثه فى الحضارة الإسلاميه، و المهتمه بقضايا اللغه و الجندر و التحليل النفسي، والتى أستمتع جدا بقراءة كتبها، و الحوار معها حول كل شئ فى الحياه".

وتابعت "كل إحترامى و تقديرى لشخصك و كتاباتك صديقتى العزيزة ألفة، و شكرا جزيلا على هديتك لى، كتابك وجه الله ( ثلاثة سبل إلى الحق )".

وأكملت "هذا الكتاب اللذى يدعونا للتأمل فى أعماقنا، و يقدم ثلاثة سبل نحو السعاده العميقة المطلقه التى لا علاقة لها بتصاريف الحياه و تبدل الظروف، هى سعادة ثابته فى كل الأحوال، هى السكينه و السلام و الاطمئنان، شكرا لك على هذا الكتاب الرائع اللذى يحاول توصيل أكثر الأفكار تعقيدا بأبسط الألفاظ و العبارات".

وإختتمت الفنانة إلهام شاهين"و الحقيقه أن قدرتك عظيمه على التعبير و ترويض الكلمات و القبض على المفاهيم، أعلم أن هذا الكتاب نتاج بحث مضنى متواصل عن وجه الله، نعم عزيزتى كل الطرق تؤدي إليه و لكننا ننسى و نغفل".

يشار أن الفنانة إلهام شاهين شاركت العرض الخاص لافتتاح فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط كوكبة من نجوم وصناع العمل.