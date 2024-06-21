أول رد رسمي من الأهلي على رفض الزمالك خوض مباراة القمة

رد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنباء رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة ضد الأهلي في الدوري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي .

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت: الأهلي ليس طرفاً في أزمة مباراة القمة امام الزمالك، والمباراة في موعدها وفقا للتصريحات الرسمية من المسئولين عن المسابقة وكذلك الأمر بالنسبة لجدول الترتيب خلال الفترة المقبلة، لا تغيير فيها.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من مؤجلات مسابقة دوري nile للمحترفين، والتي أقيمت على ملعب ستاد السلام.

الزمالك يهدد بالانسحاب من مباراة القمة

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا هدد فيه بالانسحاب من القمة وحدد بعض الشروط لاستكمال مسابقة الدوري.

يؤكد نادي الزمالك انطلاقاً من ثوابته التي لا يحيد عنها دائما تمسكه غير المشروط بقيم الروح الرياضية وتكافؤ الفرص بغرض الوصول إلى منافسة عادلة، وهي الاعتبارات التي يكفلها الاتحاد الدولي لكره القدم وتضمنها اللوائح المعمول بها .

ولذلك نعلن ونؤكد على استيائنا الكامل من التجاوزات التحكيمية الصارخة التي شهدتها مباراة الزمالك و المصري وغيرها من تجاوزات سابقة جعلت من وجود تقنية الـ var تكلفة لا طائل منها في ظل تدهور مستوى التحكيم بصفة عامة سواء داخل الملعب أو خارجه، و التي تأتي في ظل فشل و ترهل تنظيمي ملحوظ في ترتيب و تنظيم جدول الدوري حتي بات هو الجدول الأغرب كروياً في العالم ، حيث تُلعب مباريات الدور الثاني مع الدور الأول أو قبلها و تتلاحق المباريات في مدد زمنية متقاربة لبعض الأندية دون الأخرى، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، بالرغم من أن نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز لكره القدم بمثابة بطولة يتحدد وفقاً لها الفرق المتأهلة للبطولات الأفريقية، فضلا عن ذلك فإن قواعد المنافسة العادلة تقتضي استكمال كل الفرق المتنافسة لمباريات كل مرحلة في توقيت متزامن.

ومن ثم فإن مجلس إدارة النادي التزاماً بواجبه في الحفاظ على مصالح وطموحات النادي وجماهيره يعلن وبصوره قاطعة ما يلي:

أولاً ... نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة اليوم من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً ،كما نطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو و منعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد.

ثانيا ...أنه لن يشارك فريق الزمالك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية.



ثالثا...انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.

رابعا ...أن تكون مباراة فاركو المقبلة هي المباراة الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

ويهيب مجلس إدارة نادي الزمالك بكافة الجهات المعنية بتنظيم وإدارة البطولة أن تضطلع بمسؤوليتها و أن تدرك عدالة وقانونية مطالب نادي الزمالك.

ونتطلع إلى أن تبادر تلك الجهات فوراً إلى تأكيد حيادها وموضوعيتها و اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات اللازمة لتنفيذ المطالب المشروعة لنادي الزمالك.