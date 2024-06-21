يورو 2024.. منتخب هولندا يفرض التعادل على فرنسا بالشوط الأول

فرض منتخب هولندا، التعادل السلبي على فرنسا خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

استحوذ منتخب فرنسا على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر فاعلية هجومية في أول 45 دقيقة من اللقاء.

كانت أخطر الفرص التهديفية في المباراة، لصالح المنتخب الفرنسي في الدقيقة 13، حينما أهدر أنطوان جريزمان وأدريان رابيو كرة أمام مرمى منتخب هولندا بغرابة.

ويجلس كيليان مبابي نجم منتخب الديوك على مقاعد بدلاء منتخب بلاده، وذلك بعدما تعرض لكسر في الأنف في مباراة المنتخب الفرنسي أمام النمسا، التي فاز بها الديوك بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يورو 2024

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.