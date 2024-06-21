"خطأ غير مقصود".. أقوال صاحب محل حلاقة وضع خريطة للسودان تضم حلايب وشلاتين

باشرت النيابة العامة بالشيخ زايد التحقيق مع صاحب محل حلاقة سوداني الجنسية يدعى “بنان عبد الماجد” على خلفية اتهامه بوضع خريطة لدولة السودان على واجهة محله تضم حلايب وشلاتين المصريتين لدولة السودان بمنطقة الشيخ زايد.

القبض على صاحب محل حلاقة بسبب حلايب وشلاتين

وخلال التحقيق معه ذكر صاحب محل الحلاقه، بأنه قدم من السودان بصحبة بعض أقاربه إلى مصر منذ شهور قليلة، وأنه لا يعمل حلاقًا وإنما فتح صالون الحلاقة وأحضر عمال بالمحل، وعن اتهامه بالواقعة قدم المتهم اعتذاره الشديد للشعب المصري الشقيق، وأوضح أنه لم يقصد ذلك الخطأ، وما حدث هو أنه أراد تصميم يافطة لمحل الحلاقة الخاص به، وأتى برسام سوداني ليصمم له يافطة المحل وطلب منه رسم خريطة السودان، لكنه لم يأخذ في باله أنها خرجت بهذا الشكل، وسط ضغط العمل وزحمة العيد، وشرح أنه خطأ غير مقصود، مجددا اعتذاره للشعب المصري .

وعليه فإن النيابة طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على احد الأشخاص يحمل جنسية دولة السودان المتهم بوضع خريطة لدولة السودان على واجهة محله تضم حلايب وشلاتين المصريتين لدولة السودان بمنطقة الشيخ زايد.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورا لمحل بمنطقة الشيخ زايد قام صاحبه بوضع خريطة على واجهته لدولة السودان تضم الخريطة حلايب وشلاتين النصريتين لدولة السودان وسط غضب رواد موقع التواصل.



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.