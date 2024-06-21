إنقاذ 47 مصطافا من الغرق في دمياط

شهدت مدينة رأس البر في دمياط استمرار الإقبال من الزائرين فى نهاية هذا الأسبوع وسط استعدادات مكثفة نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المدينة.

وقد شهدت الشواطئ إقبال كبير من الزائرين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث يجرى عمل فريق الإنقاذ حتى غروب الشمس فى ظل كافة التجهيزات التى تم تنفيذها من أبراج إنقاذ و نقاط إسعاف وخيم لتجميع الأطفال التائهين لحين تسليمهم إلى ذويهم ، هذا إلى جانب منطقة خاصة بالمعدات ، ونجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم فى إنقاذ ٤٧ حالة من الغرق و تسليم ٦٢ طفل تائه الى ذويهم..

كما شهد اليوم الجمعة شاطيء مدينة دمياط الجديدة إقبال كثيف ومتزايد من الزائرين ، فى ظل إستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مهندس محمدخلف الله رئيس جهازتنميةمدينةدمياط الجديدة ، بتوفير كافة الخدمات لإستقبال رواد الشاطئ خلال موسم صيف٢٠٢٤م.