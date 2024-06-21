كولر: خضنا مباراة صعبة أمام الداخلية.. وحققنا فوزًا مستحقًّا

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن الأهلي فاز في مباراة صعبة اليوم أمام الداخلية، الذي يقدم مباريات كثيرة مميزة ومغايرة لمركز الفريق في الدوري.

وأضاف: صوتي كان مرتفعًا مع اللاعبين بين الشوطين لأني حذرت كثيرًا من التعالي أو التهاون بفريق الداخلية، لأنه فريق مميز، وفي الشوط الثاني استجاب اللاعبون لما طلبت، وكان هناك جدية وقتال على كل كرة، حتى تمكنا من حسم المباراة وتحقيق فوز مستحق.

وعن مشاركة أحمد نبيل كوكا على حساب كريم فؤاد في الشوط الثاني، قال : منحت كريم فؤاد الثقة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة معلول، لأنه يشارك بكلتا قدميه وجاءت مشاركة كوكا لزيادة الضغط الهجومي.

وتابع كولر : نلجأ إلى سياسة التدوير بين اللاعبين لأسباب كثيرة، والجميع يحصل على نفس الوحدات التدريبية ومشاركة أي لاعب في سياسة التدوير تعد فرصة ذهبية لإثبات ذاته.

وردا على سؤال حول مشاركة مصطفى شوبير اليوم أجاب : الشناوي غاب فترة طويلة بعد الإصابة وشارك معنا ومع المنتخب وهذا يمثل ضغطًا نفسيًّا وبدنيًّا، وبعد مشاركة الشناوي تحدثت معه وقلت إنه يجب أن يحصل على بعض الراحات ليتحمل ضغط المباريات. الشناوي حارس كبير وتقبل ذلك بشكل كبير، وهو معنا المباراة القادمة بكل تأكيد.