بالأسماء.. ارتفاع أعداد الوفيات بين حجاج المنوفية إلى 30

شهدت محافظة المنوفية، حالة من الحزن والأسى بين الأهالي بعد زيادة أعداد المتوفين من الحجاج في المملكة العربية السعودية، حيث تم تسجيل 30 حالة وفاة بين الحجاج.

ننشر أسماء الحجاج المتوفين خلال أداء مناسك الحج بالسعودية

1- سامي طاحون : مدير سابق بالبريد المصري، من قرية شما بمركز أشمون، محافظة المنوفية، توفي بعد رمي الجمرات والوقوف على جبل عرفات.

2- لواحظ زكي: من قرية كفر قورص بمركز أشمون، محافظة المنوفية، توفيت بعد أداء مناسك الحج.

3- افندية عبد الشافي : من مركز قويسنا، محافظة المنوفية، توفيت بعد الوقوف على جبل عرفات ودفنت في السعودية بناءً على رغبتها.

4- محمد السيد حماد: من قرية اشليم بمركز قويسنا، محافظة المنوفية، توفي أثناء أداء الحج.

5- عبد الحميد الفخراني: من مدينة السادات، محافظة المنوفية، توفي بعد رمي الجمرات ودفن في السعودية.

6- مصطفى أحمد عبد المقصود: من قرية كفر عليم بمركز بركة السبع محافظة المنوفية،.

7- سامي خليل: من مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، توفي أثناء أداء الحج .

8- هالة عبد المقصود القاضي: من قرية البتانون بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، توفيت أثناء أداء الحج.

9- محمد الفرماوي: من مركز منوف، محافظة المنوفية، توفي بعد إصابته بحالة إعياء ونقل إلى المستشفى.

10- محمد كامل البنا: من مدينة سرس الليان، محافظة المنوفية، توفي أثناء أداء الحج.

11- رقية عبد الحفيظ: من قرية طهواي بمركز أشمون، محافظة المنوفية، دفنت في الأراضي المقدسة.

12- سعيد عوض: المحامي من مركز تلا محافظة المنوفية.

13- احمد جعفر: موظف بمحكمة شبين الكوم، محافظة المنوفية.

14- شفيقة عبد العزيز عمارة: من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء، محافظة المنوفية.

15- الدكتور إبراهيم مهدي: أستاذ بالمعهد القومي للبحوث، من قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، توفي أثناء الوقوف على جبل عرفات.

16- محمد السحيمي: موجه لغة عربية بالمعاش، توفي أثناء أداء الحج بمركز الشهداء محافظة المنوفية.

17- سيد ابو اسماعيل : من قرية ميت ابو شيخه بمركز قويسنا، محافظة المنوفية.

18- شادية عبد الستار ريحان : من قرية الراهب التابعه لمركز شبين الكوم، محافظة المنوفية، معلمة لمدرسة الراهب الابتدائية بنات وتم دفنها بالسعودية .

19- منال على ابراهيم نوار: من قرية هورين التابعه لمركز بركة السبع، محافظة المنوفية، وتم الدفن بالسعودية .

20- عنايات عبد التواب : من مركز قويسنا محافظة المنوفية، وتم دفنها بالسعودية .

21- عمر محمد عمارة: من قرية سلامون قبلى التابعه لمركز الشهداء محافظة المنوفية .

22- سوسن عبد الهادى غراب : من قرية سرسنا بمركز الشهداء .

23- فريد عبد ربة الاطرش : من قرية البتانون التابعه لمركز شبين الكوم .

24- زوجته منال درويش الاطرش : من قرية البتانون التابعه لمركز شبين الكوم.

25- نبيلة ابو الفتوح الشرابى : من قرية البتانون التابعه لمركز شبين الكوم.

26- خزعل عرفة : من قرية طبلوها التابعه لمركز تلا وتوفى بعد رمى الجمرات .

27- سامى حسين موسى: من قرية سبك الضحاك بمركز الباجور والذي وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج، وتم الدفن بمكة المكرمة .

28- هيام علي علي خليل: من قرية كفر الخضرة، التابعه لمركز الباجور ، وتوفيت أثناء وجودها في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج .

29-عبد الرحمن زهو: من قرية كفر الباجور التابعه لمركز الباجور أثناء أداء المناسك، في المملكة العربية السعودية.

30- صفاء محمد ضيف الله: من قرية كفر الخضرة التابعة لمركز الباجور، وذلك في أثناء أداء مناسك الحج.