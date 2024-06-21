سموتريتش يكشف عن خطط سرية لتغيير طريقة إدارة الاحتلال للضفة الغربية

كشف تسجيل لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه أخبر المستوطنين أن الاحتلال الصهيونى ينوي تغيير طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة إنها تلقت التسجيل لحدث أقيم في وقت سابق من الشهر، أخبر فيه سموتريتش، الذي يعمل أيضا كوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنصاره عن وجود خطط لمنع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلي أن أجزاء من الضفة الغربية تخضع لحكم السلطة الفلسطينية، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي باقي المنطقة. ولطالما دفع سموتريتش إسرائيل لضم تلك المناطق.

وأوضحت "نيويورك تايمز" إن سموتريتش وصف بإسهاب كيف يخطط لنقل السلطة من جيش الاحتلال إلى المدنيين الخاضعين لسلطته في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا"، مضيفا أن ذلك بهدف صرف النظر عن التدقيق الدولي، لافتا إلي أن حكومة الاحتلال سمحت لوزارة الدفاع الإسرائيلية بالبقاء منخرطة في العملية، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وتابع، في إشارة إلي الضفة الغربية، "سيكون ابتلاعها أسهل في السياق الدولي والقانوني. حتى لا يقولوا إننا قمنا بضمها."